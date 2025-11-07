Serve un centrocampista, Tmw: il Napoli ha già un preferito per gennaio

Il Napoli dovrà tornare sul mercato dei centrocampisti a gennaio e il preferito è Kobbie Mainoo. Lo scrive Tuttomercatoweb.com: "Il nome in cima alla lista continua a essere quello di Kobbie Mainoo. II Napoli aveva già tentato il colpo a fine mercato estivo, trovando però le porte chiuse dal Manchester United. Nelle ultime settimane sono ripresi i contatti con gli agenti del classe 2005 per mantenere vivo il canale, ma la trattativa resta complessa.

Sul taccuino ci sono comunque un paio di alternative: profili giovani, dinamici, capaci di inserirsi rapidamente nel sistema di Conte. Questo è l'identikit. Mainoo sarebbe un affare, magari in prestito, puntando sulla voglia di Mondiale del talento Red Devil. Gennaio si avvicina, e l'esigenza è lampante: per restare competitivo su tutti i fronti, il Napoli ha bisogno di rinforzare la mediana. E farlo il prima possibile".