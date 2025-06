Il primo obiettivo per la difesa è Beukema: contatti diretti col Bologna, la situazione

vedi letture

Il Napoli ha messo Sam Beukema in cima alla lista dei rinforzi per la difesa. Il centrale olandese del Bologna, 26 anni e 1,88 metri di altezza, è stato oggetto di contatti diretti tra il club azzurro e quello rossoblù durante gli ultimi incontri di mercato, come riportato dal Corriere dello Sport.

Il direttore sportivo Manna, reduce da una serie di appuntamenti a Milano, ha sondato il terreno per il difensore, reduce da una stagione convincente e in piena crescita, tanto da finire nel mirino del commissario tecnico olandese Ronald Koeman.

Beukema, intervistato da ESPN, ha parlato apertamente di futuro e opportunità, lasciando intendere di essere pronto al salto. Il Bologna lo valuta circa 25 milioni di euro: una cifra importante, ma che il Napoli sembra disposto a considerare per assicurarsi un profilo affidabile e con margini di crescita.