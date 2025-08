Il Sassuolo cerca un terzino: Mazzocchi tra i profili nel mirino dei neroverdi

Il Sassuolo è alla ricerca di un nuovo terzino destro per sostituire Jeremy Toljan, partito a parametro zero dopo sei stagioni per trasferirsi al Levante. La dirigenza emiliana considera la fascia destra una priorità e sta valutando attentamente, secondo SassuoloNews, tre profili: Pasquale Mazzocchi del Napoli, Samuele Birindelli del Monza e Louis Patris dell’Anderlecht. Tuttavia, le trattative sono rallentate dalla difficoltà nel trovare accordi contrattuali soddisfacenti, mentre la possibile partenza di Yeferson Paz e Filippo Missori rende ancora più urgente un intervento sul mercato.

Tra i nomi valutati, Mazzocchi offre esperienza e personalità, avendo ricoperto un ruolo importante nello spogliatoio del Napoli, ma sarebbe pronto a cambiare squadra dopo lo Scudetto. Birindelli si è distinto per la sua capacità di adattarsi a un modulo a cinque, segnando tre gol in 21 presenze col Monza, mentre Patris rappresenterebbe una scelta giovane e di prospettiva: classe 2001, ha già accumulato esperienza in Belgio e con le nazionali giovanili. Il Sassuolo, ora, dovrà accelerare per non trovarsi scoperto in un ruolo chiave con l’inizio della nuova stagione alle porte.