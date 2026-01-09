Inter e Napoli, sfida anche sul mercato: entrambe seguono Dodò
Inter e Napoli hanno preso informazioni su Dodò. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, anche Antonio Conte vorrebbe rafforzare la batteria degli esterni, mentre Chivu sta "spremendo" Luis Henrique in attesa di poter riavere Darmian (fuori dal 30 settembre).
Da parte nerazzurra potrebbe arrivare la proposta di uno scambio di prestiti con De Vrij, che a Firenze avrebbe minutaggio ampio e potrebbe così rilanciarsi in chiave Mondiale. L'olandese è però sul taccuino anche di Simone Inzaghi per l'Al-Hilal. La chiave di tutto è però Fabio Paratici, nuovo ds della Fiorentina, che non intende privarsi del giocatore.
