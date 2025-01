Investimento su Comuzzo ed esterno in prestito: ecco il piano B del Napoli

Il Napoli per gennaio sembra aver deciso di fare l’investimento su Pietro Comuzzo, 19 anni, difensore della Fiorentina. Per questo motivo in attacco adesso l’idea è quella di chiudere con un prestito per un esterno, per l'erede di Kvara, aspettando l'estate.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano Repubblica al ds Manna sarebbe piaciuto allacciare i contatti con il Liverpool per Federico Chiesa, ma il calciatore ex Juventus non ha aperto alla possibilità di un trasferimento al Napoli. Il calciatore tra l'altro ha anche giurato amore al Liverpool dopo la gara di Champions col Psv.