Italiano-Napoli, da Bologna: “Oggi l’addio, ma rescissione o indennizzo Napoli?”
Oggi Vincenzo Italiano è atteso a un incontro con il Bologna per definire il proprio futuro, mentre il Napoli osserva con attenzione l’evoluzione della situazione in vista della scelta del nuovo allenatore. Il tecnico, attualmente legato al club emiliano da un contratto valido fino al 2027, si trova in una fase delicata della sua carriera, con diversi scenari ancora aperti sul tavolo. La società rossoblù vuole chiarire quanto prima le intenzioni dell’allenatore, anche alla luce dell’interesse concreto di altri club, tra cui proprio il Napoli, che lo considera uno dei profili principali per la panchina del futuro.
Il nodo contrattuale e la posizione del Napoli
Resta ora da capire in che modo potrebbe concretizzarsi un eventuale addio al Bologna: le ipotesi in campo vanno dalla rescissione consensuale del contratto fino a un possibile indennizzo economico da parte del Napoli per liberare l’allenatore. Una soluzione non semplice, considerando la durata dell’accordo fino al 2027 e il peso del progetto tecnico già avviato dal club emiliano. Il Napoli, dal canto suo, monitora la situazione senza forzare i tempi, consapevole che la scelta del nuovo tecnico rappresenta un passaggio chiave per impostare la prossima stagione. Ore decisive. Lo scrive Repubblica, edizione Bologna.
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