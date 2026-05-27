Vergara, gli occhi di una big inglese. Ma il Napoli ha già risposto

vedi letture

Il Tottenham avrebbe acceso i riflettori su Vergara, giovane talento del Napoli seguito con attenzione sul mercato internazionale. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il club inglese starebbe monitorando il profilo del giocatore, valutandone le caratteristiche tecniche e il potenziale di crescita. Tuttavia, la posizione del Napoli appare al momento molto chiara: la società non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del calciatore, considerato parte integrante del progetto tecnico futuro.

Napoli, rinnovo fino al 2030 in arrivo per Vergara

Il Napoli sarebbe pronto a blindare il giocatore con un rinnovo contrattuale fino al 2030, segnale della fiducia riposta nelle sue qualità e nel suo percorso di crescita. L’operazione rientrerebbe nella strategia del club di valorizzare i giovani e garantirsi stabilità nel medio-lungo periodo. Il prolungamento del contratto avrebbe anche la funzione di respingere eventuali assalti esteri, rafforzando la posizione del Napoli sul mercato.