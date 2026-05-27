Bologna, si cerca il sostituto di Italiano! Schira: contatti avviati con Palladino
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Domani mattina il Bologna avrà un incontro con Vincenzo Italiano per discutere del futuro: le parti potrebbero arrivare a una separazione con il tecnico che è richiesto dal Napoli per il dopo Antonio Conte. Così, il club rossoblu inizia a cautelarsi per l'eventuale sostituto: stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, i felsinei hanno avviato i contatti con Raffaele Palladino.
Il tecnico di Mugnano ha ancora un anno di contratto con l'Atalanta che però è decisa ad ingaggiare Maurizio Sarri: si prospetta un effetto domino. Dunque, se il Bologna libera Italiano per il Napoli, salirebbero notevolmente le quotazioni di Raffaele Palladino per la panchina rossoblu, non prima di una risoluzione con la Dea.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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