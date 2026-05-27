Ultim'ora Allegri si avvicina al Napoli! Caiazza: "Sta superando Italiano, ADL titubante..."

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"La situazione di Italiano è complicata perché hanno timore che il Bologna possa chiedere dei soldi per liberarlo. Con Max Allegri sarebbe tutto più facile"

È testa a testa tra due allenatori per raccogliere la panchina del Napoli dopo l'addio di Antonio Conte. Vincenzo Italiano sembra essere leggermente in pole al momento, ma ha l'intoppo di doversi liberare dal Bologna. Discorso che non vale per Massimiliano Allegri, esonerato dal Milan, che potrebbe superare l'attuale tecnico felsineo nella corsa, come riportato dal giornalista Salvatore Caiazza a Canale 8: "Mi è stato detto di non puntare troppo su Italiano, era in vantaggio con Allegri lontanissimo. Ed invece si sta avvicinando e molto probabilmente in questa volata potrebbe arrivare prima Allegri.

Secondo me De Laurentiis è titubante, è finito in un labirinto: deve capire se affidare il Napoli ad un allenatore giovane come Italiano, che ti dà la discontinuità del gioco passando dal 3-4-2-1 al 4-3-3, andando a recuperare dei calciatori che hai perso durante l'anno. Mi riferisco a Beukema, a Noa Lang che potrebbe fare l'esterno di un attacco a tre, e a Lucca che a gennaio piaceva molto al Bologna. Dall'altra parte c'è l'esperienza di un allenatore che anche quando arrivò alla Juventus venne trucidato e messo a rogo perché arrivava al Milan, ma poi ha vinto cinque scudetti e fatto due finali di Champions. Delle due l'una

La situazione di Italiano è complicata perché hanno timore che il Bologna possa chiedere dei soldi per liberarlo. De Laurentiis da questo punto di vista non si fa trascinare da situazioni economiche. Vorrebbe una risoluzione consensuale - come ha fatto Sarri con la Lazio - per avere Vincenzo Italiano sulla panchina senza spendere soldi. Con Max Allegri sarebbe tutto più facile perché è stato esonerato dal Milan".