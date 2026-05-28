Calciomercato Napoli, doppio colpo già in arrivo sulle corsie esterne?
Il Corriere dello Sport racconta le manovre di mercato del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, impegnato a definire le prossime strategie del club in attesa della scelta definitiva per la guida tecnica, ancora aperta tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Nel frattempo, la dirigenza azzurra continua a muoversi sul mercato internazionale con l’obiettivo di anticipare la concorrenza su alcuni profili ritenuti prioritari per il rafforzamento della rosa. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione figurano Exequiel Zeballos, talento offensivo del Boca Juniors accostato dall'Argentina al club azzurro, e Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise.
Calciomercato Napoli, due obiettivi per il futuro azzurro
La strategia del direttore sportivo Giovanni Manna si inserisce in un quadro più ampio di rinnovamento della rosa, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e sostenibile nel medio periodo. Con giocatori giovani ma già pronti nell'immediato. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le trattative potranno entrare nel vivo, mentre resta centrale la scelta dell’allenatore, che indirizzerà in modo significativo le future operazioni di mercato del
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