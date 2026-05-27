Allegri-Napoli, Sabatini: "ADL e Manna titubanti per un motivo..."

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"Allegri sarebbe andato via comunque, anche se fosse arrivato quarto. Ma col quarto posto avrebbe avuto una forza contrattuale diversa"

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha parlato di Massimiliano Allegri che è stato accostato alla panchina del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "Sul futuro di Allegri? Ha fallito, va detto, così come hanno fallito anche altri allenatori. Allegri al Napoli? Sarebbe andato via comunque, anche se fosse arrivato quarto. Sarebbe andato in direzione Napoli, ma col quarto posto avrebbe avuto una forza contrattuale diversa, senza aver centrato l’obiettivo ha perso qualcosa.

De Laurentiis e Manna sono titubanti su Allegri perchè ha fallito e li capisco. Imporre Allegri adesso alla piazza napoletana non farebbe passare un’estate tranquilla a De Laurentiis. Iraola? Non sono in grado di dire che allenatore sia, però mi auguro che De Laurentiis non faccia riferimenti a nomi esotici alla Garcia. Grosso è bravo, ma è presto per fare lo step Napoli. Il più indicato per il Napoli è Italiano. Al Milan mi aspetto Conte, altrimenti Iraola”.