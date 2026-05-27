Svolta Lucca se arriva Italiano? Il retroscena sulla punta e il tecnico

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L’investimento del club azzurro, circa 35 milioni tra prestito e obbligo di riscatto dall’Udinese, rifletteva le grandi aspettative sull’attaccante

Quella di Lorenzo Lucca doveva essere una delle principali scommesse del Napoli nell’estate 2025. L’investimento del club azzurro, circa 35 milioni tra prestito e obbligo di riscatto dall’Udinese, rifletteva le grandi aspettative sull’attaccante. Tuttavia, la sua esperienza a Napoli non ha rispettato le attese. Sotto la guida di Antonio Conte, il centravanti non è riuscito a trovare continuità né a imporsi sul piano tecnico e tattico. Per questo motivo, nella sessione di mercato di gennaio, è arrivata la decisione di cederlo in prestito al Nottingham Forest. Nemmeno l’avventura in Premier League ha prodotto la svolta sperata e ora Lucca è destinato a rientrare in azzurro.

Lucca-Napoli: il futuro tra prestito e rilancio

Ma cosa ne sarà dell’attaccante di Moncalieri? Molto dipenderà dal nuovo allenatore. Se sulla panchina azzurra dovesse arrivare Vincenzo Italiano, il futuro del giocatore potrebbe cambiare. Il tecnico a gennaio avrebbe apprezzato il profilo di Lucca del Bologna, si legge su Tmw, considerandolo funzionale al suo sistema di gioco. Le sue caratteristiche, forza nel gioco aereo, capacità di fare reparto e lavorare spalle alla porta, potrebbero risultare preziose in un sistema basato su possesso e pressione offensiva. Il Napoli in assenza di offerte convincenti potrebbe decidere di non svalutare l’investimento, concedendo nuova opportunità sotto guida diversa, da vice Hojlund finale.