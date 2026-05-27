Venerato con Allegri a Montesilvano: “Non sembra ottimista e se recita è un grande attore”

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Il giornalista Rai Ciro Venerato ha incontrato Massimiliano Allegri a Montesilvano. Queste le sue dichiarazioni, con una parentesi anche sul futuro del tecnico accostato a Napoli negli ultimi giorni: "Due ore in compagnia di Massimiliano Allegri a Montesilvano. Giovanni Galeone convitato di pietra. Una lunga intervista dedicata al poeta del calcio spettacolo. Commozione e qualche lacrima ricordando i suoi trascorsi col mister che domani pomeriggio sarà ricordato in una kermesse. Prima e dopo una lunga chiacchierata con Max. Ricordando i tempi di Napoli. La professionalità di Carletto Iuliano. I colleghi di allora. Le cene a Posillipo.

Sul Napoli che verrà non si sbilancia, ma ribadisce la stima per De Laurentiis e Giovanni Manna: umini prima che dirigenti. Max non si sbilancia sul toto allenatore, ma a lume di naso non ci sembra ottimista su un ritorno a Napoli tanti anni dopo. Se recita è un grande attore, ma forse stavolta è andata così. Italiano più vicino di Max".