ADL prepara un investimento a centrocampo: due nomi su tutti in lista
Prima la Cremonese, poi il futuro. Il Napoli vive giorni decisivi tra campo e programmazione, con l’incontro tra Conte e De Laurentiis all’orizzonte e un mercato che inizia già a muoversi. Secondo quanto riportato da La Repubblica, “un investimento a centrocampo è una delle priorità”, con il nome di Richard Rios del Benfica in forte ascesa. Sul taccuino resta anche Joao Gomes del Wolverhampton, profilo già seguito da tempo.
Dal centrocampo all'attacco: Napoli su Alajbegovic
Non solo esperienza: il club guarda anche ai giovani talenti. Piace il 19enne bosniaco Kerim Alajbegovic, osservato da vicino anche contro l’Italia. Intanto, però, c’è il campo. Contro la Cremonese, Conte si affiderà anche all’estro di Alisson Santos, chiamato a dare imprevedibilità a un attacco in difficoltà. Il futuro può attendere, ma non troppo.
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