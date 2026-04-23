Spinazzola più lontano dal Napoli! Rinnovo fermo e ha altre offerte a zero: i dettagli
Il destino di Leonardo Spinazzola al Napoli resta tutto da scrivere. L’esterno azzurro, in scadenza a giugno, è sempre più lontano dalla permanenza, con il rinnovo che al momento appare complicato. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, “i dialoghi sono fermi e non è stata presa ancora una decisione definitiva”. Una situazione di stallo che lascia aperti diversi scenari per il futuro del giocatore.
Spinazzola ha altre proposte come parametro zero
Spinazzola, infatti, può già guardarsi attorno e “ha ricevuto alcune proposte da parametro zero”, elemento che potrebbe accelerare una separazione a fine stagione. Il Napoli, dal canto suo, prende tempo e valuta ogni opzione, anche in funzione di quella che sarà la guida tecnica del prossimo anno. Tutto resta in sospeso, ma la sensazione è che la strada verso l’addio sia sempre più concreta.
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