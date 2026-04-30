Juan Jesus sembra aver intuito già quale sarà il suo futuro
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Futuro in bilico per Juan Jesus. Anzi, forse è già stato deciso. Il brasiliano è in scadenza di contratto e non dovrebbe rinnovare con il Napoli. La conferma arriva anche da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
"C'è una difesa più che legittima che sta lì e un'altra, altrettanto autorevole, che va allestita: domani, nel calcio, è sempre un altro giorno e in questo mondo che corre, niente è per sempre. Juan Jesus ha un'età (viaggia verso i 35) ed ha intuito che, a meno di clamorose sorprese, la sua esperienza napoletana è ai titoli di coda. Porterà con sé due scudetti, una Supercoppa, l'affetto e la riconoscenza del club e della gente", si legge.
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