Calciomercato Napoli, già pronti 90mln per tre attaccanti in estate

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Un triplo investimento già previsto che andrà subito a scaldare il calciomercato estivo del club azzurro

Novanta milioni per Alisson, Hojlund e Lucca. Budget già stanziato dal club azzurro in vista dell'estate. Un triplo investimento già previsto che andrà subito a scaldare il calciomercato estivo del club azzurro. Il Napoli dovrà riscattare i due talenti arrivati tra agosto e gennaio e poi dovrà completare il pagamento di Lucca dall'Udinese, con cui adesso si tratta anche per Arthur Atta a centrocampo. Dunque entra già nel vivo il mercato del club azzurro che si rifà subito il look in attacco acquistando a titolo definitivo giocatori che già indossano l'azzurro. O lo hanno indossato fino a poco fa, come Lucca, ora al Forest ma in prestito.

Calciomercato Napoli, subito tre colpi 'definitivi' in attacco

"II Napoli ha un valore rilevante, è squadra (praticamente) fatta e finita, sa di dover intervenire in zone mirate, pensa di non voler stravolgere ma ritoccare e qualcosa a centrocampo sarà indispensabile: Elmas è destinato a congedarsi -