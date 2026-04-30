Sorpresa Lukaku, si è offerto al Milan dopo rottura col Napoli: c'è un dubbio
Occhio a Romelu Lukaku. Andrà via la prossima estate e secondo Tuttosport si sarebbe già offerto al Milan. Il quotidiano fa sapere che Big Rom ha ancora un legame particolare con la città di Milano - lo aveva rivelato qualche giorno fa anche il giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano - ma non potendo pensare al suo ritorno all'Inter, ecco spuntare l'idea rossonera.
Futuro Lukaku, occhio al ritorno clamoroso a Milano
Un'idea, appunto, al momento, anche perché non ci sono ancora le condizioni per parlare di trattativa. Allegri sa bene che Lukaku può essere un centravanti perfetto per le sue idee di calcio, ha caratteristiche coerenti, ma ci sono dubbi, soprattutto sull'aspetto fisico. Lukaku è reduce da un anno fermo, di fatto, e ora è ancora in Belgio, dove lavora per andare al Mondiale. Di sicuro, la storia col Napoli è ai titoli di coda. Ha un altro anno di contratto ma in estate si troverà la miglior soluzione possibile per l'addio. E spunta il Milan.
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