Conte verso l'addio? Repubblica "Bisogna trovare accordo su stipendio da 8mln"

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Futuro in bilico per Antonio Conte. Secondo Repubblica, a fine anno potrebbe esserci l'addio al Napoli nonostante un altro anno di contratto con il club azzurro. Bisognerà trovare nel caso l'accordo per la separazione. Il quotidiano scrive: "È difficile che Conte si dimetta e si può escludere che De Laurentiis lo licenzi, perché la posta in palio per entrambi sono gli 8 milioni del ricco contratto del tecnico leccese, su cui non sarà facile trovare la quadra".