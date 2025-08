Juanlu a un passo dal Napoli! Sky conferma notizie dalla Spagna: "Intesa finale"

Juanlu Sanchez è a un passo dal Napoli. Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport conferma le notizie di questa mattina dalla Spagna: il giocatore è stato pochi minuti in sede per l'addio, Napoli è la sua priorità e ora l'accordo è davvero a un passo. Parti vicine. "Il Napoli si avvicina a Juanlu: il giocatore è nella sede del Siviglia e spinge per far chiudere l'intesa finale" si legge su X.

COSA HANNO SCRITTO DALLA SPAGNA

Juanlu Sanchez questa mattina ha raggiunto con i suoi agenti (Alejandro Campano e Chesco Garramiola) la sede del Siviglia per sbloccare la sua uscita. L'addio potrebbe avvenire nel giro di poche ore. Ma per quale destinazione? Secondo ElDesmarque, che questa mattina ha riportato la notizia in esclusiva dell'arrivo delle parti coinvolte al Ramón Sánchez-Pizjuán, il giocatore - nonostante l'interesse dalla Premier di Wolverhampton ed Everton - vuole solo il Napoli. Il suo desiderio è di giocare la Champions con gli azzurri. Il terzino ha già parlato anche con Conte che lo aspetta. Oggi il Siviglia si allenerà, Juanlu sarà in campo? L'eventuale assenza potrebbe essere indizio sull'addio ormai quasi certo.