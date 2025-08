Juanlu ha scelto Napoli! Annuncio dalla Spagna: "Addio a ore, ha già parlato con Conte"

vedi letture

Juanlu Sanchez questa mattina ha raggiunto con i suoi agenti (Alejandro Campano e Chesco Garramiola) la sede del Siviglia per sbloccare la sua uscita. Riunione flash, è durata poco. L'addio potrebbe avvenire nel giro di poche ore. Ma per quale destinazione? Secondo ElDesmarque, che questa mattina ha riportato la notizia in esclusiva dell'arrivo delle parti coinvolte al Ramón Sánchez-Pizjuán, il giocatore - nonostante l'interesse dalla Premier di Wolverhampton ed Everton - vuole solo il Napoli. Il suo desiderio è di giocare la Champions con gli azzurri. Il terzino ha già parlato anche con Conte che lo aspetta. Oggi il Siviglia si allenerà, Juanlu sarà in campo? L'eventuale assenza potrebbe essere indizio sull'addio ormai quasi certo. E il Napoli è tornato prepotentemente in gioco. Forse, in realtà, non era mai stato fuori dai giochi.

Per Juanlu, giovanissimo talento del suo paese e del suo ruolo e anche Under per le liste essendo classe 2003, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Affare in via di definizione, dunque. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.