Juanlu, il Siviglia ha cambiato condizioni! Dalla Spagna: “Il Napoli minaccia di chiudere trattative”
La trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez si è complicata. Il club andaluso ha respinto la proposta formale da 17 milioni di euro presentata dagli azzurri, giudicandola insufficiente. Eppure proprio quella cifra, accompagnata da una percentuale sulla futura rivendita, era stata inizialmente concordata tra le parti, riferisce su X il giornalista spagnolo Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez.
Ora il Siviglia è tornato a chiedere 20 milioni di euro più la clausola sulla futura cessione, una mossa che ha irritato la dirigenza del Napoli, che non esclude di interrompere la trattativa, fa sapere il collega. Intanto, il Wolverhampton resta alla finestra con un’offerta economicamente più alta e cerca di convincere Juanlu, ma il giocatore, finora, ha ribadito la sua preferenza per il Napoli.
Más del caso Juanlu.— Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez (@ramirezmaximodc) August 7, 2025
No ha sentado nada bien el rechazo a la oferta, pues era lo acordado. El #SevillaFC solicitó 17M al Nápoles y un % de futura venta, se dió, y ahora han solicitado 20M.
Los #Wolves a la espera para convencer a Juanlu.#Napoles AMENAZA romper negociaciones. pic.twitter.com/abrDpyNM7j
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro