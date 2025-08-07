Juanlu, il Siviglia ha cambiato condizioni! Dalla Spagna: “Il Napoli minaccia di chiudere trattative”

La trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez si è complicata. Il club andaluso ha respinto la proposta formale da 17 milioni di euro presentata dagli azzurri, giudicandola insufficiente. Eppure proprio quella cifra, accompagnata da una percentuale sulla futura rivendita, era stata inizialmente concordata tra le parti, riferisce su X il giornalista spagnolo Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez.

Ora il Siviglia è tornato a chiedere 20 milioni di euro più la clausola sulla futura cessione, una mossa che ha irritato la dirigenza del Napoli, che non esclude di interrompere la trattativa, fa sapere il collega. Intanto, il Wolverhampton resta alla finestra con un’offerta economicamente più alta e cerca di convincere Juanlu, ma il giocatore, finora, ha ribadito la sua preferenza per il Napoli.