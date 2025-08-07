Ultim'ora Juanlu-Siviglia, è braccio di ferro! Venerato: “Vuole solo e soltanto il Napoli!”

La trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez resta bloccata. Al momento, non c’è ancora un accordo definitivo tra i due club, nonostante i contatti siano continui. Lo conferma Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, che racconta: “Domani mattina nuovo round con l'entourage che ci conferma tutto. No a Nottingham Forest e Wolverhampton. Juanlu vuole solo e soltanto il Napoli!”. Il braccio di ferro continua, ma il Napoli spera che la volontà del giocatore possa fare la differenza nella fase finale della trattativa.

Per Juanlu, giovanissimo talento spagnolo e anche Under per le liste essendo classe 2003, Manna è già stato in Spagna qualche settimana fa per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.