Juanlu-Napoli, Tmw: attesa per domani la risposta del Siviglia, le ultime

Juanlu Sanchez, terzino destro spagnolo classe 2003 del Siviglia, come sappiamo è da tempo nel mirino del Napoli. Tanto che - secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb- lo stesso club campione d'Italia ha alzato in queste ultimissime ore l'offerta per cercare di venire incontro alle esigenze del club andaluso: 17 milioni di euro come parte fissa, alzando dunque l'offerta precedente.

Già nella giornata di ieri c'erano stati nuovi contatti tra Juanlu e il Napoli, rimasto in prima fila nonostante l'inserimento del Wolverhampton nei giorni scorsi. Adesso si attende la risposta da parte del Siviglia alla nuova offerta del club di De Laurentiis: risposta che - sempre secondo quanto raccolto di TMW - arriverà già nella giornata di domani.

Il Napoli, oltre alla nuova offerta al Siviglia per Juanlu Sanchez, sta accelerando anche su fronte Miguel Gutierrez del Girona. La novità in casa azzurra - dopo una fase di riflessione - è l'idea di tornare a lavorare su un esterno alto a sinistra come nei piani originari. Da qui il ritorno di fiamma del giocatore classe 2001. Gutierrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa.