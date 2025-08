Juanlu-Napoli, trattativa in stallo: intanto sfida tra club inglesi

La trattativa tra il Napoli e il Siviglia per Juanlu Sánchez sta attraversando una fase di stallo. Dopo un iniziale avvicinamento tra le parti, l'accordo definitivo non è stato raggiunto, nonostante il Napoli abbia già trovato da tempo l’intesa economica con il calciatore. Le ultime giornate sono state caratterizzate da un rallentamento nei contatti tra i due club, e il divario tra la richiesta del Siviglia (circa 20 milioni di euro) e l’offerta partenopea continua a rappresentare un ostacolo. Questo scenario ha aperto la porta a nuove pretendenti, aumentando l’incertezza sul futuro del giovane terzino spagnolo.

In particolare, Wolverhampton e Nottingham Forest si sono inseriti con decisione nella corsa a Juanlu, cercando di approfittare dell’impasse tra Napoli e Siviglia. Entrambi i club inglesi sono pronti a convincere sia il club andaluso che il calciatore stesso, mettendo sul tavolo offerte potenzialmente più vantaggiose. Intanto, Juanlu non è sceso in campo nell’amichevole contro l’Olympique Marsiglia, un’assenza che sembra legata proprio alla delicata situazione di mercato. Nonostante tutto, l'affare con il Napoli non è ancora definitivamente sfumato, ma resta complicato dalla concorrenza e dalle valutazioni economiche in gioco. A riferirlo è Tuttomercatoweb.