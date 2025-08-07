Juanlu, no al Wolverhampton! Retroscena Sky: “Ha detto al Siviglia: Napoli o resto qui!”

Dopo Miguel Gutierrez, ormai in dirittura d’arrivo, il Napoli è pronto a chiudere un altro rinforzo per le fasce: Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia. Il club azzurro aveva mostrato interesse già da tempo, poi la trattativa sembrava essersi raffreddata a causa delle alte richieste del club andaluso, che puntava a incassare 20 milioni di euro. Alla fine, però, l'accordo dovrebbe chiudersi intorno ai 17 milioni.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è stato lo stesso giocatore classe 2003 a spingere con forza per il trasferimento in azzurro. Di fronte a un'offerta più vantaggiosa da parte del Wolverhampton, Juanlu è stato chiaro con il Siviglia: o mi mandate al Napoli, oppure resto qui. Una presa di posizione netta, che ha facilitato l’intesa tra le parti.