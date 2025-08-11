Ultim'ora Juanlu, Siviglia nel caos: tiene duro ma non può registrare i nuovi acquisti

E’ destinato a proseguire il tormentone Juanlu Sanchez, laterale Under 21 spagnolo individuato come vice-Di Lorenzo. Il Napoli ed il Siviglia hanno avuto nuovi contatti anche nelle ultime ore, come raccontato da Sky, ma le posizioni restano distanti nonostante la volontà del giocatore di accettare solo Napoli. Il club partenopeo ha aumentato l’offerta intorno ai 17mln di euro, ovvero la prima richiesta del club spagnolo, ma gli andalusi ora chiedono i 20mln di euro offerti dal Wolverhampton nonostante le difficoltà finanziarie.

Vi abbiamo raccontato della rabbia della tifoseria che teme la retrocessione dopo l'ultimo campionato soffertissimo ed un'estate quasi ferma sul mercato e senza possibilità tesserare nuovi elementi per i limiti del fair play finanziario spagnolo. La stampa locale racconta che il Siviglia, pur di incassare 20mln da Juanlu e almeno 30mln da Badé non ha intenzione di farsi spaventare dalle tempistiche ed è pronto a non registrare in Lega i nuovi acquisti (non ha tetto salariale) per le prime due giornate pur di tenere duro ed ottenere il massimo dalle cessioni. Intanto a Siviglia monta la protesta anche sui social.