Kevin-Napoli, Romano: "Piace da tempo, ma prezzo ora altissimo! A giugno costava la metà"

Kevin, il Napoli c'è ma il giocatore costa tanto. Il prezzo è lievitato nelle ultime settimane per il forte esterno brasiliano che fa sognare i tifosi e che è nel mirino del club azzurro per completare il reparto offensivo. Ne parla il giornalista Fabrizio Romano sul suo canale Youtube con tutti gli aggiornamenti: "Mi fate tante domande su Kevin, 22 anni, brasiliano dello Shakhtar. Che piaccia al Napoli non ci sono dubbi, piace da tempo, ma nelle ultime settimane la sua valutazione si è alzata.

Mercoledì il suo club ha ricevuto un'offerta ufficiale scritta dal Fulham da 30 milioni più bonus ad avvicinarsi ai 40 milioni ma lo Shakhtar ha rifiutato perché vuole di più. Molto dipenderà dal futuro di Raspadori, manca ancora l'offerta dell'Atletico sul tavolo del Napoli. Kevin sarebbe un acquisto molto interessante ma a giugno costava 20-25 milioni, adesso il valore è salito e lo Shakhtar non ha tutta questa voglia di vendere e poi oltre al Fulham ci sono altri club".