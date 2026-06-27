Khalaili, Romano conferma: Inter alla finestra ma il calciatore vuole il Napoli. L'Union Saint-Gilloise chiede 25 milioni

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Il laterale israeliano ha già detto sì agli azzurri da giorni, ma manca ancora l'intesa tra i club. I nerazzurri si sono mossi con telefonate esplorative dopo l'addio a Palestra.

Fabrizio Romano fa chiarezza sulla situazione di Anan Khalaili. L'esperto di mercato internazionale conferma che l'Inter si è mossa con dei sondaggi esplorativi per il terzino destro dell'Union Saint-Gilloise, dopo aver perso Palestra — finito al Chelsea — senza un piano alternativo già pronto. Si è trattato però, almeno per ora, di semplici telefonate informative e non di una trattativa vera e propria. La priorità del calciatore israeliano resta chiara: Khalaili ha già dato il proprio ok al Napoli da giorni e sarebbe felicissimo di trasferirsi in Italia per vestire la maglia azzurra.

Khalaili-Napoli, il nodo è tra i club: Union Saint-Gilloise chiede 25 milioni di euro

Il problema, come già noto, non riguarda l'accordo con il calciatore ma quello tra le società. Romano conferma che il contratto con Khalaili non rappresenta un ostacolo e che il giocatore è entusiasta della destinazione partenopea. Il muro da abbattere resta quello economico: l'Union Saint-Gilloise valuta il proprio laterale 25 milioni di euro, una cifra su cui il Napoli e il club belga non hanno ancora trovato la quadra. Finché l'intesa tra le società non arriverà, la porta resterà socchiusa anche per l'Inter.

Inter-Napoli, duello per Khalaili: i nerazzurri si informano, ma gli azzurri partono avvantaggiati

Nonostante il pressing nerazzurro, il Napoli parte da una posizione di vantaggio nella corsa a Khalaili. L'ok del calciatore è già in tasca da giorni e la volontà di giocare in azzurro è esplicita. L'Inter, reduce dalla beffa Palestra, si è mossa per tempo con dei sondaggi ma non ha ancora affondato il colpo in maniera concreta. Il Napoli deve ora fare lo stesso: accelerare la trattativa con l'Union Saint-Gilloise e trovare un'intesa sui 25 milioni richiesti prima che i nerazzurri decidano di trasformare l'interesse esplorativo in un'offerta ufficiale