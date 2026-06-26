Concorrenza per Juanlu, Moretto: "Due club italiani hanno chiesto informazioni"
Juanlu Sanchez piace ancora in Serie A: Fiorentina e Atalanta chiedono informazioni.
Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia, è stato inseguito dal Napoli per tutta la scorsa sessione del mercato estivo. Ora sullo spagnolo sembra esserci l'interesse di altri due club italiani, come rivela il giornalista ed esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano.
"Juanlu ha un legame molto stretto con l'Italia. Penso siano ormai due o tre sessioni di mercato che viene accostato al Napoli. Oggi, però, due club italiani hanno chiesto informazioni su Juanlu Sanchez: Fiorentina e l'Atalanta. Sono due società i cui direttori sportivi stimano Juanlu dal punto di vista tecnico. Vedremo se, da una stima e da un apprezzamento, si potrà arrivare a una reale trattativa".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Ultim'oraAllegri-Napoli, ci siamo! Tmw annuncia: "Risoluzione col Milan a un passo, ecco cosa manca"
Gila-Napoli, da Roma: "C'è il sì del difensore, ma la Lazio spera nell'asta. Inter e Juve alla finestra"
Copertina ADL: “Allegri? Senza ufficialità, non se ne può parlare! Due obiettivi per l'anno prossimo. Su Malagò e Rizzetta...” di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Antonio GaitoTuttonapoliCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti
Daniele RodiaRizzetta a Bloomberg: “Ecco il progetto per la SSCNapoli, colloqui intensi con ADL! Sullo stadio…”
Fabio TarantinoLiveConferenza ritiri, ADL: "Non posso ancora annunciare l'allenatore! Lukaku-KDB? Se dovranno andar via..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com