Concorrenza per Juanlu, Moretto: "Due club italiani hanno chiesto informazioni"

vedi letture

Juanlu Sanchez piace ancora in Serie A: Fiorentina e Atalanta chiedono informazioni.

Juanlu Sanchez, esterno del Siviglia, è stato inseguito dal Napoli per tutta la scorsa sessione del mercato estivo. Ora sullo spagnolo sembra esserci l'interesse di altri due club italiani, come rivela il giornalista ed esperto di mercato internazionale Matteo Moretto, sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano.

"Juanlu ha un legame molto stretto con l'Italia. Penso siano ormai due o tre sessioni di mercato che viene accostato al Napoli. Oggi, però, due club italiani hanno chiesto informazioni su Juanlu Sanchez: Fiorentina e l'Atalanta. Sono due società i cui direttori sportivi stimano Juanlu dal punto di vista tecnico. Vedremo se, da una stima e da un apprezzamento, si potrà arrivare a una reale trattativa".