Kevin De Bruyne è nella storia! E' il primo belga a segnare in tre Mondiali

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Mondiali, il record di Kevin De Bruyne che diventa il primo belga a segnare in tre edizioni dei Mondiali

Il Belgio ha travolto la Nuova Zelanda per 5-1, chiudendo in testa al raggruppamento G grazie alla migliore differenza reti rispetto all'Egitto, fermato dall'Iran, in un gruppo che s'è dimostrato più duro del previsto. Tra i protagonisti della serata anche Kevin De Bruyne, che con il suo gol si è scritto definitivamente nella storia del calcio belga: il fantasista del Napoli è diventato il primo giocatore della nazionale dei Diavoli Rossi a trovare la rete in tre edizioni differenti della Coppa del Mondo, avendo timbrato il cartellino nei Mondiali del 2014 in Brasile, del 2018 in Russia e ora del 2026 in Nord America.

Kevin De Bruyne vuole trascinare il Belgio

Un primato assoluto nella storia della Nazionale belga, che racconta meglio di qualsiasi statistica la longevità straordinaria di un campione che rifiuta semplicemente di smettere di essere decisivo. Dopo aver dominato le qualificazioni da imbattuto, con 29 gol segnati e solo sette subiti, il Belgio vuole provare a far strada in questo Mondiale, anche se non è nella sua versione migliore e la generazione d'oro sembra al declino. Ma De Bruyne resta il faro indiscusso. Il fantasista del Napoli sembra aver ritrovato la sua forma proprio nel momento più importante. Con la nazionale belga ha ormai partecipato a quattro Mondiali — 2014, 2018, 2022 e 2026 — confermandosi uno dei giocatori più longevi e influenti che il Belgio abbia mai espresso. Un talento senza tempo e che il Napoli vuole far brillare anche l'anno prossimo.