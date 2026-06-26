Gila-Napoli, da Roma: "C'è il sì del difensore, ma la Lazio spera nell'asta. Inter e Juve alla finestra"
Dopo l'addio di Alessio Romagnoli, la Lazio rischia di perdere anche Mario Gila, uno dei pilastri della difesa biancoceleste. Nonostante le dichiarazioni prudenti del direttore sportivo Angelo Fabiani, il futuro del centrale spagnolo appare sempre più lontano da Roma. Secondo l'edizione romana di Repubblica, il Napoli ha già raggiunto un accordo con il giocatore, ma il club di Claudio Lotito spera che si scateni un'asta tra le principali squadre di Serie A per massimizzare l'incasso della cessione.
Atalanta, Inter e Juventus osservano: spunta anche Rafa Marin
La concorrenza per Gila è destinata ad aumentare. L'Atalanta sarebbe pronta a mettere sul tavolo un'offerta da 20 milioni di euro, mentre l'Inter tornerebbe in corsa qualora dovesse perdere Oumar Solet, finito nel mirino dell'Atletico Madrid. Anche la Juventus riflette sul difensore spagnolo, ma prima dovrà chiudere l'operazione Lucumì e trovare una sistemazione per Bremer. La Lazio resta in attesa della proposta più vantaggiosa, consapevole che dovrà riconoscere al Real Madrid il 50% della futura plusvalenza, al netto dell'attuale valore residuo a bilancio di Gila, pari a 1,2 milioni di euro. Nel frattempo prende quota anche l'ipotesi Rafa Marin: il difensore, rientrato al Napoli dopo il prestito al Villarreal, potrebbe trasferirsi in biancoceleste qualora gli azzurri riuscissero a chiudere definitivamente l'operazione per Gila.
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