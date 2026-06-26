Ultim'ora Allegri-Napoli, ci siamo! Tmw annuncia: "Risoluzione col Milan a un passo, ecco cosa manca"

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Allegri vicino al Napoli: definita la risoluzione con il Milan, atteso l'annuncio ufficiale.

Massimiliano Allegri è ormai a un passo dalla definitiva separazione con il Milan. Nelle ultime ore sono andati in scena nuovi contatti tra le parti e la risoluzione consensuale del contratto è praticamente definita. Restano da completare soltanto alcuni adempimenti burocratici prima dell'ufficializzazione, ma l'intesa è stata raggiunta. Una volta formalizzato l'addio ai rossoneri, si spalancheranno definitivamente le porte del Napoli per il tecnico livornese. A riportarlo è Tuttomercatoweb.

Dopo l'addio al Milan, via libera all'annuncio con il Napoli

La conclusione del rapporto tra Allegri e il Milan arriva a circa un mese dall'esonero comunicato il 25 maggio, all'indomani della sconfitta contro il Cagliari. In quella circostanza il club rossonero annunciò una profonda riorganizzazione societaria, salutando l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e lo stesso Allegri. Definita la risoluzione, il tecnico firmerà con il Napoli, con il quale gli accordi sono già stati raggiunti da tempo. Serviranno ancora pochi giorni per completare gli ultimi passaggi formali, ma ormai la fumata bianca è attesa a breve e l'inizio della nuova avventura in azzurro è sempre più vicino.