Allegri, c'è una norma che suggerisce un valore per la buonuscita. Ma lui vuole di più

Allegri, c'è una norma che suggerisce un valore per la buonuscita. Ma lui vuole di piùTuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:40Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone
Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, ma ancora non ha risolto il contratto col Milan: ecco perché.

L'attesa per l'ufficialità di Massimiliano Allegri al Napoli è legata ancora alla risoluzione del contratto che vincola il tecnico al Milan fino al 2027. L'accordo con il club azzurro è già stato raggiunto, ma manca il via libera definitivo per chiudere il rapporto con i rossoneri.

Perché il Milan vuole corrispondere solo 500 mila euro ad Allegri

Il nodo riguarda gli aspetti economici della risoluzione consensuale. Il Milan grazie a una clausola contrattuale - scrive Gazzetta.it - potrebbe detrarre dall'ingaggio di Allegri quanto percepirà dal Napoli: con i 4,5 milioni netti (più bonus) offerti dagli azzurri, ai rossoneri resterebbe un esborso di circa 500 mila euro. Il tecnico, però, punterebbe a ottenere una buonuscita più consistente, mentre il club di Gerry Cardinale non avrebbe intenzione di aumentare la propria offerta