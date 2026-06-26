Allegri, c'è una norma che suggerisce un valore per la buonuscita. Ma lui vuole di più
L'attesa per l'ufficialità di Massimiliano Allegri al Napoli è legata ancora alla risoluzione del contratto che vincola il tecnico al Milan fino al 2027. L'accordo con il club azzurro è già stato raggiunto, ma manca il via libera definitivo per chiudere il rapporto con i rossoneri.
Perché il Milan vuole corrispondere solo 500 mila euro ad Allegri
Il nodo riguarda gli aspetti economici della risoluzione consensuale. Il Milan grazie a una clausola contrattuale - scrive Gazzetta.it - potrebbe detrarre dall'ingaggio di Allegri quanto percepirà dal Napoli: con i 4,5 milioni netti (più bonus) offerti dagli azzurri, ai rossoneri resterebbe un esborso di circa 500 mila euro. Il tecnico, però, punterebbe a ottenere una buonuscita più consistente, mentre il club di Gerry Cardinale non avrebbe intenzione di aumentare la propria offerta
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro