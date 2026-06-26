Calciomercato Napoli, non sarà un'estate d'austerity: l'extra budget per Manna

vedi letture

Napoli, gli esuberi possono valere 70 milioni: ecco la lista dei possibili partenti.

Il Napoli si prepara a entrare nel vivo del mercato estivo con un obiettivo chiaro: sfoltire la rosa e creare un importante tesoretto da reinvestire. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, le possibili cessioni degli esuberi potrebbero garantire un incasso di circa 70 milioni di euro, cifra che consentirebbe al direttore sportivo Giovanni Manna di avere ulteriore margine per completare la squadra a disposizione di Massimiliano Allegri. Nonostante la necessità di alleggerire il monte ingaggi, il club non avrebbe intenzione di adottare una politica di austerity.

Da Folorunsho ad Ambrosino: gli esuberi possono finanziare il mercato

Il Mattino spiega che la strategia del Napoli passa dalla valorizzazione delle uscite. La qualificazione alla Champions League assicura una base economica importante, mentre la riduzione del monte stipendi dovrebbe limitarsi a circa dieci milioni di euro. Dopo aver investito 60 milioni di euro per i riscatti di Hojlund e Alisson, il club avrebbe ancora un consistente budget a disposizione, destinato ad aumentare grazie alle cessioni. Secondo il quotidiano, la lista dei giocatori in uscita comprende Milinkovic-Savic, uno tra Rafa Marin e Marianucci, Olivera (sul quale sono in corso valutazioni), Hasa (che sarà osservato in ritiro), Folorunsho, Zerbin, Cajuste, Ngonge, Lindstrom, Cheddira e Ambrosino.