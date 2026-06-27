Gila, l'Atalanta supera l'offerta del Napoli! Sportitalia: "Ora serve un rilancio"

Gila, l'Atalanta supera l'offerta del Napoli! Sportitalia: "Ora serve un rilancio"TuttoNapoli.net
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di Pierpaolo Matrone
Il Napoli ha un accordo con Mario Gila, ma non con la Lazio: l'offerta è di 15 milioni, l'Atalanta può arrivare a 20 più bonus.

Si infittisce la corsa a Mario Gila, uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare la difesa. Il centrale della Lazio ha già raggiunto un'intesa con il club azzurro per un contratto quinquennale da oltre 3 milioni di euro a stagione, ma resta ancora da trovare l'accordo tra le società.

Gila, l'Atalanta offre più del Napoli

Secondo Alfredo Pedullà, l'Atalanta è pronta a mettere sul tavolo un'offerta superiore ai 20 milioni di euro grazie ai bonus, una cifra che potrebbe convincere la Lazio. Il Napoli, invece, è fermo a 15 milioni più bonus, con la disponibilità a inserire una contropartita tecnica, come Rafa Marin o Lorenzo Lucca. Per l'esperto di mercato di Sportitalia, il messaggio dei biancocelesti è chiaro: servirà un rilancio economico per evitare il sorpasso della Dea.