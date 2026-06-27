McTominay nel mirino di Real e PSG, Il Mattino: “Rinnovo o rischia di partire?”

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Lo scozzese è corteggiato dai top club europei mentre è impegnato ai Mondiali con la Scozia. Il rinnovo col Napoli non è saltato, ma la trattativa deve accelerare.

Scott McTominay è diventato uno dei centrocampisti più ambiti del mercato europeo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, lo scozzese ha saputo delle numerose offerte proprio durante il ritiro della Scozia ai Mondiali. Diversi club di alto profilo in Spagna, Francia e Inghilterra lo hanno inserito nei propri radar, segno di come la sua ascesa con la maglia del Napoli lo abbia definitivamente consacrato tra i migliori centrocampisti del continente.

Mourinho e il Real Madrid: il richiamo dello Special One per McTominay

La suggestione più intrigante porta direttamente a Madrid. José Mourinho, nominato nuovo allenatore del Real Madrid, avrebbe espresso il proprio interesse per McTominay, calciatore che lo stesso tecnico portoghese ha contribuito a formare e lanciare ai tempi del Manchester United. Le voci provenienti dalla capitale spagnola non si sono mai spente del tutto e, stando a quanto filtra, sarebbero ormai arrivate anche alle orecchie del diretto interessato. Un ritorno in Premier League non è al momento una priorità per lo scozzese — il legame con lo United resta forte ma non decisivo — mentre una destinazione come Madrid o Parigi rappresenterebbe una tentazione di tutt'altro spessore.

Rinnovo McTominay-Napoli: la firma non è in dubbio, ma i tempi stringono

Scott McTominay vuole restare a Napoli e la firma sul rinnovo non è mai stata messa realmente in discussione. Tuttavia, come sottolinea Il Mattino, la trattativa dovrà riattivarsi immediatamente, senza concedersi ulteriori attese. Con il centrocampista scozzese che si avvicina ai trent'anni, la finestra per valutare un'offerta irrinunciabile — da Madrid come da Parigi — è ancora aperta. Il Napoli è avvisato: il tempo per blindare il proprio gioiante di centrocampo è adesso.