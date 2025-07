La Cremonese fa incetta di ex Napoli: dopo Grassi si avvicina il portiere. E piace Cheddira

vedi letture

Dopo aver definito l'arrivo di Grassi per il centrocampo, la Cremonese ha voglia di dare un'accelerata anche alle altre trattative in entrata aperte in questi giorni con l'idea di consegnare quanto prima ulteriori rinforzi al tecnico Davide Nicola. In questo senso, scrive oggi Tuttosport, è sempre più vicino l'arrivo di Pierluigi Gollini in prestito dalla Roma.

La società grigiorossa però sta puntando i riflettori anche sull'attacco e ha mosso passi nella direzione di Walid Cheddira, attaccante marocchino rientrato al Napoli dopo il prestito della scorsa stagione all'Espanyol con cui ha collezionato 25 presenze complessive con un solo gol all'attivo.