Ultim'ora La Fiorentina cerca un esterno: spunta l'idea Ngonge

La Fiorentina ha cambiato sistema di gioco passando al 4-3-3 ed è alla ricerca di un esterno offensivo sul mercato, avendo il solo Gudmundsson in questo momento con Parisi che si sta adattando a questo ruolo. Tra i vari nomi, spunta l'idea Cyril Ngonge: stando a quanto riportato da Sky Sport, i viola stanno valutando il profilo del belga in forza al Torino in prestito dal Napoli.

Dopo un buon inizio di stagione, Cyril Ngonge è scivolato indietro nelle gerarchie di Marco Baroni anche a causa del cambio modulo. Il belga ha collezionato 18 partite di cui 10 da titolare fin qui, per un totale di 920 minuti in cui ha messo a referto un gol e due assist. L'ultima presenza dal primo minuto risale a novembre, per questo il futuro di Ngonge potrebbe non essere con la maglia granata.