Giovane-Napoli, fiducia per la chiusura! Pronto contratto fino al 2030 con opzione
L’operazione che potrebbe portare Giovane dal Verona al Napoli è ormai entrata nella fase finale, riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.
Restano da definire soltanto gli ultimi dettagli, ma tutte le parti coinvolte nell’affare sono fiduciose per la chiusura definitiva. L’attaccante brasiliano classe 2003, dal canto suo, ha già raggiunto l’accordo sulle condizioni personali. E’ pronto a firmare un contratto fino al 2030, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione fino al 2031.
🚨 Excl. - #Giovane to #Napoli from #Verona is at the final stage. Last details but all the parties involved in the deal are confident to close. The forward has already agreed personal terms for a contract until 2030 with the option for 2031. #transfers https://t.co/0EKNwzfwlr— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 22, 2026
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro