Giovane-Napoli, fiducia per la chiusura! Pronto contratto fino al 2030 con opzione

Oggi alle 20:25Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

L’operazione che potrebbe portare Giovane dal Verona al Napoli è ormai entrata nella fase finale, riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

Restano da definire soltanto gli ultimi dettagli, ma tutte le parti coinvolte nell’affare sono fiduciose per la chiusura definitiva. L’attaccante brasiliano classe 2003, dal canto suo, ha già raggiunto l’accordo sulle condizioni personali. E’ pronto a firmare un contratto fino al 2030, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione fino al 2031.