Tmw: "Conte pompiere dopo le parole di Stellini. Una frase è stata chiara"

Su Tmw Raimondo De Magistris, nel suo editoriale, ha scritto delle mosse del Napoli e delle operazioni estive che si sono rivelate sbagliate.

"Nell'ultima gara di campionato Antonio Conte ha perso anche Rrahmani e Politano, non ha recuperato nessuno e aspetta rinforzi da un mercato che però dipende dalle uscite. Dagli addii di Lorenzo Lucca e Noa Lang. Dopo la sfida in Danimarca il Napoli dovrebbe dare il via libera alle loro cessioni, in entrambi i casi in prestito oneroso con diritto di riscatto così da avere quei tre-quattro milioni necessari per mettere in piedi un altro paio di operazioni con la stessa formula.

"Col club c'è piena sintonia", ha detti ieri un Conte che ha provato a fare da pompiere dopo che Stellini, suo vice, al termine della sfida col Sassuolo aveva appiccato il fuoco. Strategia comprensibile alla vigilia di una sfida chiave per il cammino Champions dei campioni d'Italia, ma resta il fatto che il Napoli sta di fatto bocciando investimenti estivi da 60 milioni di euro. Perché gli infortuni sono certamente un grosso limite, ma aver steccato il primo e il terzo acquisto più oneroso dell'ultima sessione di calciomercato è dettaglio non da poco. E' l'altra grande spiegazione alle difficoltà di una squadra che nel momento più stressante della stagione si ritrova senza alternative".