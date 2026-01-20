Lang, Romano: "Qualcosa si è rotto, diversi episodi hanno incrinato rapporti"

Il giornalista Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione relativa al mercato del Napoli sul suo canale Youtube: "Su Lang vi dico che nonostante nelle ultime ore si sia parlato molto di tentativi, ripensamenti e discorsi interni alla squadra, a me non risulta che oggi il Napoli o il gruppo stiano provando a convincerlo a cambiare idea. A me risulta che qualcosa si sia rotto già da un po’ di tempo. Ovviamente Lang ha le sue ragioni, Antonio Conte ha le sue, ognuno ha il proprio punto di vista, ma negli ultimi mesi ci sono stati diversi episodi che hanno incrinato i rapporti. Ve ne avevo parlato già durante la sosta di novembre e poi sono successe altre cose. Al di là di qualche buona prestazione in campo, come contro l’Inter, il feeling con Conte fuori dal campo non è mai davvero scattato.

Per questo non mi risulta un discorso di ripensamenti. Mi risulta invece una base d’accordo praticamente pronta tra Napoli e Galatasaray, con le cifre di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. L’unico passaggio che manca è definire l’importo finale del diritto di riscatto. Il Galatasaray sta provando a tenerlo un po’ più basso, mentre il Napoli vuole avvicinarsi il più possibile alla propria richiesta. Si sta lavorando su questo aspetto, ma in ogni caso sarà un’operazione complessiva importante. Il club turco ha già l’ok del giocatore, ora tutto è nelle mani del Napoli. Appena arriverà la risposta, capiremo quando Lang potrà partire per Istanbul".