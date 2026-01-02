Lang può andar via, Schira: “In caso di addio piace Chiesa, è un pupillo di Conte”

vedi letture

Lorenzo Lucca è in uscita, ma va seguita con grande attenzione anche la situazione relativa a Noa Lang. L’olandese, che non ha pienamente convinto Antonio Conte, non è considerato incedibile: se dovesse arrivare un’offerta vicina ai 25 milioni di euro, il Napoli potrebbe lasciarlo partire, riferisce su YouTube il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

In caso di cessione di Lang, il club azzurro sarebbe subito alla ricerca di un esterno. Tra i profili più graditi spicca Federico Chiesa, pupillo di Conte e molto stimato da Giovanni Manna, che lo ha avuto alla Juventus. Il tecnico azzurro è convinto che, se in forma, Chiesa sia il miglior giocatore di movimento italiano in circolazione. La situazione però non è semplice: l’ex Juventus al momento non sembra particolarmente convinto di lasciare il Liverpool, quindi la trattativa resta da seguire con attenzione.