Un’occasione dall’Olanda: il Napoli pensa a Timber, in scadenza con il Feyenoord

Un’occasione dall’Olanda: il Napoli pensa a Timber, in scadenza con il FeyenoordTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:30Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio al mercato del Napoli. L’ultimo nome finito sul taccuino degli azzurri è quello di Quinten Timber, centrocampista del Feyenoord diventato un obiettivo concreto.

Il classe 2001 va in scadenza il prossimo 30 giugno e ha già fatto sapere di non voler rinnovare con il club di Rotterdam. Un segnale forte, che interessa da vicino anche il Napoli, pronto a valutare se affondare il colpo già nelle prossime settimane oppure puntare ad assicurarselo a parametro zero al termine della stagione.