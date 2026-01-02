Marianucci-Cremonese, ci siamo: settimana prossima si chiude, la formula
La trattativa tra il Napoli e la Cremonese per il trasferimento di Luca Marianucci alla corte di Davide Nicola sta entrando nella fase finale. Il club grigiorosso è pronto ad accogliere il difensore con la formula del prestito secco, soluzione gradita anche alla dirigenza campana per mantenere il controllo sul cartellino del giocatore. La settimana prossima, riferisce la redazione di Sky Sport, è prevista la chiusura dell’affare.
