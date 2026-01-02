Mainoo-Napoli, Amorim annuncia: "Nessun giocatore mi ha chiesto la cessione"

A due giorni dalla sfida di campionato tra il Leeds e il Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei Red Devils Ruben Amorim. Tra i tanti temi trattati, il tecnico ha parlato anche del mercato in entrata: "La sessione di calciomercato non cambierà la nostra squadra in modo profondo. Non stiamo parlando di cambiamenti nella rosa. Siamo vicini alla qualificazione alla Champions League e dobbiamo concentrarci sulla prossima partita".

Infine, Amorim ha parlato anche delle eventuali uscite, visto che due dei suoi giocatori, Mainoo e Zirkzee, sono da tempo nel mirino di Napoli e Roma. Alla domanda se i due avessero chiesto la cessione, però, l'allenatore ha dichiarato: "No, nessuno l'ha chiesto. Non mi aspetto che vengano da me a chiedermela".