Lucca, il futuro cambia? Mediaset: “Lukaku ancora ko, l'addio può slittare"

vedi letture

Il recupero di Romelu Lukaku potrebbe cambiare i piani del Napoli e, di riflesso, il futuro di Lorenzo Lucca. Il motivo è soprattutto fisico: Big Rom non è ancora pronto, ha bisogno di almeno altre due o tre settimane di lavoro specifico, scrive Sport Mediaset. Salterà probabilmente sia la trasferta con la Lazio che la sfida con l’Inter, non solo per una questione clinica ma anche per ritrovare la condizione giusta.

In questo scenario, con il solo Rasmus Hojlund disponibile come prima punta, Conte potrebbe decidere di trattenere Lucca. Nonostante lo scarso minutaggio e un feeling mai davvero sbocciato, l’ex Udinese è utile a livello numerico. Manna e De Laurentiis riflettono: cedere ora una riserva senza certezze sui tempi di rientro di Lukaku sarebbe un rischio. La partenza di Lucca resta possibile, ma solo verso fine gennaio, quando l’emergenza in attacco sarà eventualmente rientrata.