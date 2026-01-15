Lang può partire? Schira: "C'è l'interesse di un club di Premier"

Sembra ancora incerto il futuro di Noa Lang, il Fulham ha mostrato interesse per l'ala del Napoli. Il club inglese sta monitorando la situazione dell’esterno olandese in vista delle prossime finestre di mercato, valutando un possibile affondo qualora si aprissero spiragli per una trattativa. A riferirlo sul proprio accoiunt X, è il giornaista ed esperto di mercato Nicolò Schira.