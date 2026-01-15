Svolta Maradona, avanti col restyling: servono 200mln per Euro 2032

Possibile svolta sullo stadio Maradona e sul suo futuro anche in vista di Euro 2032. Lunedì si è tenuto un incontro in Regione tra il governatore Roberto Fico, il sindaco Gaetano Manfredi e il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. C'è la volontà di mettere a disposizione un impianto all'altezza della squadra ma ora priorità al restyling del Maradona, dove il Napoli giocherà ancora almeno per quattro anni.

Il progetto definitivo va presentato entro il 30 giugno e quello esecutivo - cioè corredato del piano di fattibilità economica - per il 30 ottobre alla Figc. Chiesti anche a Fico dei fondi per completare questa fase, e ci sarebbe un primo stanziamento di 4 milioni. Ma per rifare il Maradona serve invece una cifra tra i 150 e i 200 milioni. Al riguardo la richiesta è stata fatta già alla precedente gestione della Regione, ed è stata protocollata. Lo riporta Il Mattino.