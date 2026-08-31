Ultim'ora Lang, sfuma anche l'Atalanta! Giuntoli è in chiusura per Rowe del Bologna

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Sommario: L'Atalanta accelera per Jonathan Rowe e si avvicina alla chiusura dell'operazione con il Bologna. I bergamaschi avevano seguito anche Noa Lang

Svolta nel futuro di Jonathan Rowe. Dopo gli ultimi contatti con il Bologna, l'Atalanta non sarebbe mai stata così vicina a chiudere l'operazione per l'esterno offensivo inglese. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui nelle ultime ore la trattativa ha registrato un'accelerazione importante. La Dea vuole aggiungere un'altra ala alla rosa a disposizione di Maurizio Sarri e la scelta sembra ormai essere ricaduta definitivamente sul calciatore del Bologna.

Atalanta su Rowe, tramonta la pista Noa Lang

Una decisione che interessa indirettamente anche il Napoli. Nelle ultime settimane, infatti, l'Atalanta aveva seguito con attenzione Noa Lang, valutando la possibilità di portarlo a Bergamo. Le condizioni dell'eventuale operazione non avevano però convinto il club azzurro, intenzionato a liberare definitivamente una casella piuttosto che accettare un semplice prestito con diritto di riscatto. L'accelerazione dell'Atalanta per Rowe chiude adesso anche questa possibile destinazione per l'olandese. Dopo il mancato affondo del Galatasaray, dunque, si riducono ulteriormente le possibilità di una partenza di Lang, sempre più vicino alla permanenza al Napoli.